Emeklileri ilgilendiren 21 talep iletildi! 13.2 milyon kişi dört gözle bekliyor! Hem yüzler gülecek hem de cepler parayla dolacak!
SSK Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zammı bekliyor. Aynı zamanda koşullarını daha da iyileştiricek önerileri iletiyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Bu nedenle emeklilerle ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Sunulan taleplerin içerisinde avans, indirimli tatil, ek ödeme gibi konularda gündemde olacak. Bu süreç içinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Talepler hayata geçer geçmez emekli vatandaşların gelirlerinde artış yaşanacak.
29.10.2021 21:32
- Son Güncelleme: 29.10.2021 21:32
Emeklileri ilgilendiren 21 talep iletildi! 13.2 milyon kişi dört gözle bekliyor! Hem yüzler gülecek hem de cepler parayla dolacak. Emeklileri ilgilendiren 21 talep tek tek aktarıldı. Onay verildiği an gelirlerde büyük artış yaşanacağı ifade ediliyor. Bir yandan 2022 yılının Ocak ayında yeni zammını bekleyen emekliler diğer yandan gelirlerini artıracak taleplerini sunuyor. 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 14 talebini açıkladı. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli detaylar var. Taleplerin onaylanması durumunda yapılan ödemelerle gelirler artacak.