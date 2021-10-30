153.000 TL'ye merkeze yakın daire satılıyor! Sevinçten zil takıp oynatacak teklif! Uygun fiyatlı ev arayanlara müjde verildi!

Uygun fiyata ev arayan vatandaşlar online ilan sitelerinden ve banka icra ihale sitelerinden daire bakıyor. İstanbul, Eskişehir, Kırıkkale, Kütahya ve Samsun'da satışa çıkan konutların fiyatları 153 bin TL'den başlıyor ve merkeze yakınlığına, metrekaresine, bina yaşına göre 490 bin TL'yi buluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde duyurulan yeni bilgilere göre, Ekim ayı sonu satışa sunulan konutların listesi belli oldu. İşte satışı yapılan konutlar...