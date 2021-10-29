1974 model araca 125 bin TL teklif ettiler elinin tersiyle itti! Gözünün nuru gibi koruduğu Volkswagen minibüse teklif üstüne teklif yağıyor

1974 model araca 125 bin TL teklif ettiler elini tersiyle itti! Gözünün nuru gibi koruduğu Volkswagen minibüse teklif üstüne teklif yağıyor. Klasik arabalar çoğu insanın ilgisini çekiyor. Bazı insanların özellikle klasik arabalara ilgisi olurken bazıları ise son model arabaları daha çok beğeniyor. Bunun son örneği Sivas'tan. Sivas'ta yaşayan Serdar Tuncay 28 yıl önce satın aldığı 74 model Volkswagen marka klasik minibüsünü teklif üstüne teklif gelmesine rağmen satmıyor. Sivas'ta özenle baktığı klasik minibüsüne 100 bin lira teklif etmelerine rağmen satmayan vatandaş, 27 kendisinde bulunan minibüse gözü gibi bakıyor.