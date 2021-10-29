1974 model araca 125 bin TL teklif ettiler elinin tersiyle itti! Gözünün nuru gibi koruduğu Volkswagen minibüse teklif üstüne teklif yağıyor
28 yıldır gözünden bile sakındığı araca teklif üstüne teklif yağıyor. Bilindiği üzere günümüzde milyonlarca insan klasik arabalara ilgi duyuyor. Özellikle 50-60-70-80-90 model arabaların koleksiyonerler tarafından yakından takip ediliyor. Sivas kent merkezinde yaşayan emekli bir vatandaş, 28 yıl önce 11 bin marka aldığı 74 model Volkswagen marka klasik minibüse gözü gibi bakıyor. Klasik otomobil merakı da olan Tuncay, yıpranmış olan minibüsü 4 bin mark harcayarak eski haline getirdi. Tuncay, satın aldığında 15 bin 600 kilometrede olan minibüsünü yeniden yollarla buluşturdu.
29.10.2021 18:42
- Son Güncelleme: 29.10.2021 23:19
1974 model araca 125 bin TL teklif ettiler elini tersiyle itti! Gözünün nuru gibi koruduğu Volkswagen minibüse teklif üstüne teklif yağıyor. Klasik arabalar çoğu insanın ilgisini çekiyor. Bazı insanların özellikle klasik arabalara ilgisi olurken bazıları ise son model arabaları daha çok beğeniyor. Bunun son örneği Sivas'tan. Sivas'ta yaşayan Serdar Tuncay 28 yıl önce satın aldığı 74 model Volkswagen marka klasik minibüsünü teklif üstüne teklif gelmesine rağmen satmıyor. Sivas'ta özenle baktığı klasik minibüsüne 100 bin lira teklif etmelerine rağmen satmayan vatandaş, 27 kendisinde bulunan minibüse gözü gibi bakıyor.