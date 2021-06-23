Emeklilere son dakika müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye ödeniyor! İşte 3 önemli gelişme! Kurban Bayramı öncesi...

Emekli son dakika zam haberleri: Tek tek belli olmaya başladı! 13.5 milyon emekli için Temmuz ayı bir hayli heyecanı barındırıyor. 5 Temmuz haysiyetiyle ücret zammı netleşecek ve zamlı ücretlerin erken yatma olasılığı yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı evveli zamlı ikramiyeler ödenecek. Temmuz ayı emeklilerin yüzünü güldürecek üç gelişmeyi beraberinde getirecek. Bunlardan ilki maaş zammı. Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

23.06.2021 12:42 - Son Güncelleme: 23.06.2021 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





