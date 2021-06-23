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Emeklilere son dakika müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye ödeniyor! İşte 3 önemli gelişme! Kurban Bayramı öncesi...

Emekli son dakika zam haberleri: Tek tek belli olmaya başladı! 13.5 milyon emekli için Temmuz ayı bir hayli heyecanı barındırıyor. 5 Temmuz haysiyetiyle ücret zammı netleşecek ve zamlı ücretlerin erken yatma olasılığı yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı evveli zamlı ikramiyeler ödenecek. Temmuz ayı emeklilerin yüzünü güldürecek üç gelişmeyi beraberinde getirecek. Bunlardan ilki maaş zammı. Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

takvim.com.tr
23.06.2021 12:42 - Son Güncelleme: 23.06.2021 12:44
Emeklilere son dakika müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye ödeniyor! İşte 3 önemli gelişme! Kurban Bayramı öncesi...

Emekli son dakika zam haberleri: Emeklilerin beklediği Temmuz ayı yaklaşırken zam oranı da belli olmaya başladı. Açıklanacak enflasyon oranlarına göre emeklilerin alacakları zamlar belirlenecek. Bununla birlikte Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin erken maaş alma ihtimali de artmış oldu. İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz'da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor.

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Emeklilere son dakika müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye ödeniyor! İşte 3 önemli gelişme! Kurban Bayramı öncesi...

6 AYLIK RAKAM BELİRLİYOR

Temmuz ayı emeklilerin yüzünü güldürecek üç gelişmeyi beraberinde getirecek. Bunlardan ilki maaş zammı. Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor.

Emeklilere son dakika müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye ödeniyor! İşte 3 önemli gelişme! Kurban Bayramı öncesi...

Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

Emeklilere son dakika müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye ödeniyor! İşte 3 önemli gelişme! Kurban Bayramı öncesi...

ENFLASYON MAYISTA HIZ KESTİ

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor.

Emeklilere son dakika müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye ödeniyor! İşte 3 önemli gelişme! Kurban Bayramı öncesi...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükseldi.