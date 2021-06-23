Emeklilere son dakika müjde! Zam, erken ödeme ve ikramiye ödeniyor! İşte 3 önemli gelişme! Kurban Bayramı öncesi...
Emekli son dakika zam haberleri: Tek tek belli olmaya başladı! 13.5 milyon emekli için Temmuz ayı bir hayli heyecanı barındırıyor. 5 Temmuz haysiyetiyle ücret zammı netleşecek ve zamlı ücretlerin erken yatma olasılığı yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı evveli zamlı ikramiyeler ödenecek. Temmuz ayı emeklilerin yüzünü güldürecek üç gelişmeyi beraberinde getirecek. Bunlardan ilki maaş zammı. Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.
Emekli son dakika zam haberleri: Emeklilerin beklediği Temmuz ayı yaklaşırken zam oranı da belli olmaya başladı. Açıklanacak enflasyon oranlarına göre emeklilerin alacakları zamlar belirlenecek. Bununla birlikte Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin erken maaş alma ihtimali de artmış oldu. İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (5 Temmuz'da açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor.