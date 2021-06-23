Tabloda tek tek hesaplanıyor! 13 milyon emeklinin gözü kulağı bu gelişmede! Zamlı maaşlar 12 gün sonra...
13 milyondan fazla emekli vatandaş Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. 5 Temmuz'da milyonların zamlı maaşı belli olacak ve ikinci ikramiye yine gelecek ay hesaplara yatırılacak. Bu yıl emekliler için kazanç yılı oluyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak. Ayrıca geçen yıllarda 1.000 lira ödenerek bayram ikramiyesi bu yıl alınan yeni kararla 1.100 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Zammın belli olmasına 12 gün kala gözler belli olan ilk 5 enflasyon verisine göre zam hesaplama tablosuna çevrildi.
Tabloda tek tek hesaplanıyor! 13 milyon emeklinin gözü kulağı bu gelişmede! Emekli vatandaşların heyecanla beklediği zam oranı 12 gün sonra şekillenecek. SSK Bağ-Kur emeklileri yeni maaş zammının şekillenmesini bekliyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Ocak ayında ilk zammı belli olan ve geçtiğimiz hafta yılın ilk zamlı emekli bayram ikramiyesini alan emekliler şimdi heyecanla Temmuz ayını bekliyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 5 aylık döneminin verisi netleşti.