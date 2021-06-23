Tabloda tek tek hesaplanıyor! 13 milyon emeklinin gözü kulağı bu gelişmede! Zamlı maaşlar 12 gün sonra...

13 milyondan fazla emekli vatandaş Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına odaklandı. 5 Temmuz'da milyonların zamlı maaşı belli olacak ve ikinci ikramiye yine gelecek ay hesaplara yatırılacak. Bu yıl emekliler için kazanç yılı oluyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak. Ayrıca geçen yıllarda 1.000 lira ödenerek bayram ikramiyesi bu yıl alınan yeni kararla 1.100 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Zammın belli olmasına 12 gün kala gözler belli olan ilk 5 enflasyon verisine göre zam hesaplama tablosuna çevrildi.

23.06.2021 14:04 - Son Güncelleme: 23.06.2021 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





