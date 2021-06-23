Emekliye temmuzda 3'lü müjde! Zam, ikramiye, erken ödeme... Detaylar netleşti

Türkiye'de yaklaşık 13,5 milyon emekli temmuz ayını dört gözle bekliyor. 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte zam oranı netleşecek. 20 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi zamlı emekli maaşlarının yatması da gündemde. Yine yılda 2 kez ödenen ikramiyeler de bayram öncesinde hesaplara yatacak. Emeklilerin yüzü temmuzda gülecek. İşte detaylar...

23.06.2021 12:26 - Son Güncelleme: 23.06.2021 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





