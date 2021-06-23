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Emekliye temmuzda 3'lü müjde! Zam, ikramiye, erken ödeme... Detaylar netleşti

Türkiye'de yaklaşık 13,5 milyon emekli temmuz ayını dört gözle bekliyor. 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte zam oranı netleşecek. 20 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi zamlı emekli maaşlarının yatması da gündemde. Yine yılda 2 kez ödenen ikramiyeler de bayram öncesinde hesaplara yatacak. Emeklilerin yüzü temmuzda gülecek. İşte detaylar...

23.06.2021 12:26 - Son Güncelleme: 23.06.2021 12:26
Emekliye temmuzda 3'lü müjde! Zam, ikramiye, erken ödeme... Detaylar netleşti

Temmuz ayı emeklilerin yüzünü güldürecek üç gelişmeyi beraberinde getirecek. Bunlardan ilki maaş zammı.

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Emekliye temmuzda 3'lü müjde! Zam, ikramiye, erken ödeme... Detaylar netleşti

Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor.

Emekliye temmuzda 3'lü müjde! Zam, ikramiye, erken ödeme... Detaylar netleşti

Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

Emekliye temmuzda 3'lü müjde! Zam, ikramiye, erken ödeme... Detaylar netleşti

ENFLASYON MAYISTA HIZ KESTİ
SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli.

Emekliye temmuzda 3'lü müjde! Zam, ikramiye, erken ödeme... Detaylar netleşti

Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor.