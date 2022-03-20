Emeklilere para yatıyor, maaşlara yeni zam müjdesi! Nisan sonunda başlıyor! 3. 311 TL, 4.253 lira! Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre...

Asgari ücrete ikinci zam gündemdeyken, emekli milyonlarca vatandaşı kapsayan bir müjde daha geldi. Emekli ikramiyeleri yükseliyor. Rakamlar netleşmeye başladı. Milyonlarca kişinin gözü o tarihe çevrildi. Bayram ikramiyelerinin 2022 yılında ne kadar ödeneceği Ramazan Bayramı'na az bir süre kala emekliler başta olmak üzere pek çok kişinin merak ettiği konuların başında geliyor. Her yıl bayram öncesi hesaplara yatırılan ikramiyelere bu yıl dikkat çeken bir artışın yapılacağı gündeme geldi. Gelin detaylara hep birlikte bakalım...