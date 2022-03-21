2022 Temmuzda asgari ücrete zam var mı? 🔥 4 bin 253 TL + 850 TL ara zam! Jet hızında geldi işte tablo... ⚡Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Bir önceki gün konuk olduğu bir TV kanalında konuyla ilgili konuşan AK Partili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var.