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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ikramiye zammı! Emekliye bayram ikramiyesiyle yeni artış için 4 formül!

Milyonlarca emekli her bayram olduğu gibi bu bayram da ikramiye alacaklar. İkramiye dönemi yaklaşırken emekliler için bu yıl yeni bir artış görüldü. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyeye yeni zam geliyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı

20.03.2022 08:54 - Son Güncelleme: 20.03.2022 08:54
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ikramiye zammı! Emekliye bayram ikramiyesiyle yeni artış için 4 formül!

Yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte emekliler için de ikramiye dönemi geliyor. Her yıl bayram öncesinde ikramiye alan emekliler için bu yıl yeni bir artış göründü. Bunun için 4 formül masada...

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Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ikramiye zammı! Emekliye bayram ikramiyesiyle yeni artış için 4 formül!

Emeklilerin bayram ikramiyesi dönemi yaklaşırken, zam beklentileri de arttı. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor.

Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ikramiye zammı! Emekliye bayram ikramiyesiyle yeni artış için 4 formül!

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi beklenirken, artışa ilişkin 4 formül öne çıkıyor:

Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ikramiye zammı! Emekliye bayram ikramiyesiyle yeni artış için 4 formül!

İŞTE FORMÜLLER
FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye ikramiye zammı! Emekliye bayram ikramiyesiyle yeni artış için 4 formül!

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

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