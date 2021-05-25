2.000 TL, 1750 TL, 1.600, 1500 TL ödeme yapılıyor! Bankalar paraşütsüz uçtu! İki bayram arasında mest eden teklifler geldi!
Yaz dönemine özel emekli promosyon fırsatları! Emekli promosyon ödemeleri çoğu kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu kapsamda emeklilerin alacakları promosyon her bankada farklılık gösteriyor. Bankalar daha fazla kitleye ulaşmak için promosyon ödemelerini yükseltmeye başladı. Bilindiği üzere emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılıyor. Yapı Kredi Bankası müşterilerine "Ek Koşulsuz 1.750 TL'ye Varan Promosyon" kampanyası sundu. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti, TEB, İNG, Yapı kredi ödemeleri...
Emekli promosyon ödemeleri çoğu kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu kapsamda emeklilerin alacakları promosyon her bankada farklılık gösteriyor. Bankalar daha fazla kitleye ulaşmak için promosyon ödemelerini yükseltmeye başladı. Bilindiği üzere emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılıyor. Yapı Kredi Bankası müşterilerine "Ek Koşulsuz 1.750 TL'ye Varan Promosyon" kampanyası sundu. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti, TEB, İNG, Yapı kredi ödemeleri...
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ
Yapı Kredi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
1 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 1.200 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 1.500 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1.750 TL nakit promosyon ödenir.
1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.
AKBANK PROMOSYONU
Emekli promosyonu ile ilgili olarak Akbank'tan yapılan açıklamaya göre emekliler 1250 TL'ye varan promosyon kazanabilirler. 18 Kasım 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında maaşını bankaya geçiren kişilere promosyon verilecektir. Promosyondan yararlanmak isteyen kişilerin 3 sene boyunca Akbank kullanma sözü vermeleri gereklidir. Eğer emekliler 3 seneden önce bankadan maaşlarını almak isterlerse, promosyonlarını geri ödemelilerdir.
Garanti Bankası Promosyonu
Garanti Bankası emekli promosyonu da 1200 TL'yi bulan tutarlarda ödenebilmektedir. Garanti Bankası'na maaş taşıyarak promosyon kazanmak isteyen kişilerin 1 Şubat 2021 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu tarihler arasında maaş taşıma işlemi gerçekleştiren kişilere promosyon verilecektir. Bu tarihlerden sonra farklı tutarlar geçerli olacaktır. 3 sene için de taahhüt istenecektir.
TEB Promosyonu
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak promosyon almak isteyen kişilerin belirli şartları bulunmaktadır. Maaşını bankaya taşımanın yanı sıra kişilerden maaşlarını en az 3 sene bankadan alma şartı istenir. Ayrıca kişi en az 2 ödeme talimatı vermelidir. Otomatik ödeme talimatı ile birlikte kişiler 1600 TL'ye varan tutarlarda promosyon alabileceklerdir.