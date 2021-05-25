2.000 TL, 1750 TL, 1.600, 1500 TL ödeme yapılıyor! Bankalar paraşütsüz uçtu! İki bayram arasında mest eden teklifler geldi!

Emekli promosyon ödemeleri çoğu kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu kapsamda emeklilerin alacakları promosyon her bankada farklılık gösteriyor. Bankalar daha fazla kitleye ulaşmak için promosyon ödemelerini yükseltmeye başladı. Bilindiği üzere emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yıllık süre ile yapılıyor. Yapı Kredi Bankası müşterilerine "Ek Koşulsuz 1.750 TL'ye Varan Promosyon" kampanyası sundu. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti, TEB, İNG, Yapı kredi ödemeleri...