ŞOK'ta yarın teknoloji ve spor ürünleri yoğunlukta! ŞOK aktüel kataloğunda şaşırtacak indirim seçenekleri!

ŞOK'ta teknoloji ve spor ürünleri yoğunlukta! ŞOK 26 Mayıs aktüel kataloğunda şaşırtacak indirim seçenekleri! ŞOK aktüel kataloğu bu hafta pek çok fırsatlı ürün satışa sunulacak. Markette bu hafta spor ve teknoji ürünlerine ağırlık verilirken fiyat listesi ise sık sık araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti, Lenovo Kablolu Kulaklık, PVC Dumbell Seti, 3'lü Egzersiz Bandı, Fox Fitness R50 Kürek, Motorola Bluetooth Kulaklık Verve Buds 100, Ayarlanabilir El Yayı ürünleri revaçta olacak.