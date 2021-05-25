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Bankalardan şaka gibi ucuz satılık evler: 40.000 TL- 50.000 TL- 60.000 TL'ye konut sahibi olun! İş Bankası satışa çıkardı...

Bankalar vesilesiyle satışa çıkarılan icralık evler oldukça ilgi görüyor. Bankalardan satılık konutlar piyasalarından satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, ev almak isteyenlerin her zaman ilk tercihleri arasında yer alıyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. Özellikle İş Bankası tarafından sunulan konutlar 40.000, 50.000, 60.000 TL gibi sudan ucuz fiyatlara satılıyor. Bankadan ucuz konut satın almak isteyen vatandaşlar konut satış ilanlarını internet sitesi üzerinden takip ediyorlar.

25.05.2021 13:09 - Son Güncelleme: 25.05.2021 13:09
40 Bin TL'ye, 60 Bin TL'ye Uygun Fiyata Satılık Konutlar

Bankalar aracılığıyla satışa çıkarılan icralık evler oldukça ilgi görüyor. Bankalardan satılık konutlar piyasalarından satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri arasında yer alıyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. Özellikle İş Bankası tarafından sunulan konutlar 40.000, 50.000, 60.000 TL gibi sudan ucuz fiyatlara satılıyor. Bankadan ucuz konut satın almak isteyen vatandaşlar konut satış ilanlarını internet sitesi üzerinden takip ediyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
40 Bin TL'ye, 60 Bin TL'ye Uygun Fiyata Satılık Konutlar

BANKADAN SATILIK GAYRİMENKUL ALINIR MI?

İlk olarak, ev sahibi ipoteklerini birkaç ay ödememiştir. Bankanın verdiği vadeye uymamıştır. Bankaya borcunu veremediyse de ev ihaleye çıkarılmıştır.

40 Bin TL'ye, 60 Bin TL'ye Uygun Fiyata Satılık Konutlar

Aldığı ev kredisini ödemeyen kişi taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani banka borcunu evi satarak tahsil eder. Elbette evin değeri borcunu ödeyemeyen kişinin satın aldığı fiyattan daha düşüktür. Değer kaybeden evler her zaman daha uygun fiyata alıcı bulur.

40 Bin TL'ye, 60 Bin TL'ye Uygun Fiyata Satılık Konutlar

İŞ BANKASI UCUZ İCRALIK EV İLANLARI : 60.000 TL

40 Bin TL'ye, 60 Bin TL'ye Uygun Fiyata Satılık Konutlar

İŞ BANKASI UCUZ İCRALIK EV İLANLARI : 50.000 TL- 55.000 TL