Bankalardan şaka gibi ucuz satılık evler: 40.000 TL- 50.000 TL- 60.000 TL'ye konut sahibi olun! İş Bankası satışa çıkardı...

Bankalar aracılığıyla satışa çıkarılan icralık evler oldukça ilgi görüyor. Bankalardan satılık konutlar piyasalarından satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri arasında yer alıyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. Özellikle İş Bankası tarafından sunulan konutlar 40.000, 50.000, 60.000 TL gibi sudan ucuz fiyatlara satılıyor. Bankadan ucuz konut satın almak isteyen vatandaşlar konut satış ilanlarını internet sitesi üzerinden takip ediyorlar.