Tüm SGK emeklilerine güzel haber! Harekete geçildi: Geri ödemesiz 500, 625, 750 TL arası ödeme yapılacak! Şubeye giden hemen alıyor
Emekli olan vatandaşlardan maaşlarını hangi banka aracılığı ile almak istediğine karar veremeyenler en çok promosyon veren bankaları araştırıyor. Bankalar da haliyle müşterileri çekebilmek için çeşitli kampanyalar hazırlıyor. Son olarak Halkbank yeni kampanyasını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada 1.500 TL altında emekli olan vatandaşlara ayrı, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara ayrı, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise farklı miktarda promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. İşte gelin hep birlikte kampanyanın detaylarına bakalım...
Emekli vatandaşlarımız bankaların promosyon duyurularını yakından takip ediyor. Hangi banka en çok promosyon ödemesi yaparsa emeklilier de maaşlarını o banka aracılığı ile almayı kabul ediyor. 2021 yılında bir çok banka emekli müşteri edinebilmek için yarışa girdi. Son olarak Halkbank emekli maaşını bankasından alanlara 500, 625, 750 TL arasında promosyon ödemesi yapacağını müjdeledi. Güzel haberin duyurulmasının ardından promosyon ödemesini almak için harekete geçen emekliler detayları inceliyor. İşte Halkbank'ın emeklilere özel kampanyası...
Halkbank tarafından yapılan açıklamada " 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır." denildi.
Emekli maaşını Halkbank'a transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının bankaya yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecek.