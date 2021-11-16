Tüm SGK emeklilerine güzel haber! Harekete geçildi: Geri ödemesiz 500, 625, 750 TL arası ödeme yapılacak! Şubeye giden hemen alıyor

Emekli vatandaşlarımız bankaların promosyon duyurularını yakından takip ediyor. Hangi banka en çok promosyon ödemesi yaparsa emeklilier de maaşlarını o banka aracılığı ile almayı kabul ediyor. 2021 yılında bir çok banka emekli müşteri edinebilmek için yarışa girdi. Son olarak Halkbank emekli maaşını bankasından alanlara 500, 625, 750 TL arasında promosyon ödemesi yapacağını müjdeledi. Güzel haberin duyurulmasının ardından promosyon ödemesini almak için harekete geçen emekliler detayları inceliyor. İşte Halkbank'ın emeklilere özel kampanyası...