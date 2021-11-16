Bu listeye bakmayan pişman olur! Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda…
Araç sahibi olmak isteyenler markaların sıfır otomobil kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. İnternet sitelerinde yer alan sıfır otomobil kampanyaları listeleri her ay değişiyor. İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda...
16.11.2021 12:40
- Son Güncelleme: 16.11.2021 12:40
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...