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Haberler Ekonomi Bu listeye bakmayan pişman olur! Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda…

Bu listeye bakmayan pişman olur! Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda…

Araç sahibi olmak isteyenler markaların sıfır otomobil kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. İnternet sitelerinde yer alan sıfır otomobil kampanyaları listeleri her ay değişiyor. İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda...

16.11.2021 12:40 - Son Güncelleme: 16.11.2021 12:40
Bu listeye bakmayan pişman olur! Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda…

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu listeye bakmayan pişman olur! Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda…

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 235.300 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 247.500 TL

1.0 TSI 95 PS DSG Life - 265.400 TL

Bu listeye bakmayan pişman olur! Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda…

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 255.200 TL

Bu listeye bakmayan pişman olur! Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda…

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 215.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 259.000 TL

Bu listeye bakmayan pişman olur! Kasım ayının en ucuz sıfır otomobilleri! Volkswagen, Hyundai, Renault, Fiat, Peugeot, Skoda…

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 266.400 TL

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