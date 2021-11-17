Gitgeller kafa karıştırdı dananın kuyruğu koptu kopacak! Altın fiyatları rotasını değiştiriyor! 2022 yılında çeyrek, gram altın en az...
Altın fiyatları rotasını değiştirdi. Yeni yıla adım adım yaklaşılıyor ve fiyatlarda yaşanan değişimler kafa karıştırmaya devam ediyor. 2022 yılında çeyrek, gram altının ne kadar olacağı bu nedenle merak ediliyor. 2021 yılının sonlarına adım adım yaklaşılırken küresel piyasalarda altın fiyatları için kritik gelişmeler yaşanıyor. 14-18-24 bilezik altın fiyatlarının değişmesiyle birlikte son durum merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sürüyor ve yatırımcıların gözü gelecek günlerde yaşanacak gelişmelere döndü. Bu doğrultuda da uzmanların yaptığı yorumlar önem taşıyor. Ardı sıra açıklama yapan uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki fikirlerini yatırımcılara iletiyor.
Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan yükselişin hemen ardından gelecek günlerde neler yaşanacağına odaklandı. Çeyrek altının satış fiyatı 1.000 TL üzerini görürken gram altının alış satış fiyatı 617 TL seviyelerinde geziyor. Altın yatırımı olanlar bu kapsamda piyasa uzmanlarının yorumlarını okuyor. Analistler, uzman isimler tahminleri tek tek açıklarken fiyatlarda yaşanan değişimler yakından takip ediyor. Bir süre daha çeyrek ve gram altın özellikle yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam edecek. Bu kapsamda çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar uzman yorumlarını mercek altına aldı.
Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 599 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 600 lira seviyesinden başladı.
Vakıf Yatırım
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