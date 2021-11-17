Gitgeller kafa karıştırdı dananın kuyruğu koptu kopacak! Altın fiyatları rotasını değiştiriyor! 2022 yılında çeyrek, gram altın en az...

Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan yükselişin hemen ardından gelecek günlerde neler yaşanacağına odaklandı. Çeyrek altının satış fiyatı 1.000 TL üzerini görürken gram altının alış satış fiyatı 617 TL seviyelerinde geziyor. Altın yatırımı olanlar bu kapsamda piyasa uzmanlarının yorumlarını okuyor. Analistler, uzman isimler tahminleri tek tek açıklarken fiyatlarda yaşanan değişimler yakından takip ediyor. Bir süre daha çeyrek ve gram altın özellikle yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam edecek. Bu kapsamda çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar uzman yorumlarını mercek altına aldı.