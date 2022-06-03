Emeklilere ek 3.500 TL yatıyor! Bugün SGK emeklilere ek ödemeyi onayladı! Saatler sonra aktif edilecek! Maaştan 2 gün önce ATM'ye giden...

ATM'den başvuran SGK ve bağkurlu vatandaşlar anında alabilecekler. 13 milyon emekli ile vefat eden emeklilerin dul ve yetimine bankalar promosyon veriyor. Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonları almak için tek yapmanız gereken bankayı seçmek. Emeklilerin yaklaşık yüzde 80'i maaşlarını kamu bankalarından alıyor. Özel bankalar da daha çok emekli alan müşteri çekmek için promosyon tutarlarını açıklamaya başladı. Peki, Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? İşte Haziran ayı kampanyaları...