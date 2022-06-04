En düşük 5.316 TL, en yüksek 6.379 TL ZAM! Asgari ücrete TEFE TÜFE %35,64 enflasyon zammı! AGİ geri mi dönecek? Evli-bekar, 1-2-3-4 çocuklu çalışan...

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranının ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceği tarzında açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, temmuz zammı hakkında da açıklama yapmıştı. TÜİK mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,98 yıllık yüzde 73,50 olarak açıkladı. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, Asgari ücrete zam gelecek mi? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama!