Fiyatlar 100 TL altına düştü! Ayçiçek yağı, robot süpürge, konuşan çay makinesi... Haziran ayı geldi, A101 aktüel ürünler kataloğunu güncelledi!

Hafta sonu geldi, A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu hafta zincir marketlerde 3 litrelik ayçiçek yağı indirimden satılıyor. Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 3000 Ml 109 TL'den raflardaki yerini aldı. Yetiş Yumuşatıcı Soft 4 L 24,95'e, Öncü Siyah Zeytin 1000 G 34,95'e düştü. Gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra aktüel katalogda Xiaomi 2C Vacuum Mop Robot Süpürge 4.599, Xiaomi Redmi Note 11 128 GB 4 GB RAM Cep Telefonu 5.229, Taç Döküm Basık Tencere de 26 Cm 279,95 fiyatla yer aldı. İşte Haziran ayı A101 güncel aktüel ürünlerinin tamamı...