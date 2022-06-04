Fiyatlar 100 TL altına düştü! Ayçiçek yağı, robot süpürge, konuşan çay makinesi... Haziran ayı geldi, A101 aktüel ürünler kataloğunu güncelledi!
2 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli! A101'de bu hafta neler var merak ediliyordu. Aktüel ürünler kataloğu güncel haliyle yayımlandı. A101'de gıdada 100 TL altında ürünler olduğu duyuruldu. Yeni katalogda sıklıkla araştırılan Ayçiçek yağı da indirimli fiyatıyla yer alıyor. Ayrıca son zamanların en çok konuşulan elektronik ürünü robot süpürge de A101'de satılmaya başlandı. Yayımlanan katalogda her evin ihtiyacı olan gıda, temizlik ve teknolojik ürünler bulunuyor. İşte Haziran 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...
04.06.2022 15:20 - Son Güncelleme: 04.06.2022 15:20
Hafta sonu geldi, A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu hafta zincir marketlerde 3 litrelik ayçiçek yağı indirimden satılıyor. Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 3000 Ml 109 TL'den raflardaki yerini aldı. Yetiş Yumuşatıcı Soft 4 L 24,95'e, Öncü Siyah Zeytin 1000 G 34,95'e düştü. Gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra aktüel katalogda Xiaomi 2C Vacuum Mop Robot Süpürge 4.599, Xiaomi Redmi Note 11 128 GB 4 GB RAM Cep Telefonu 5.229, Taç Döküm Basık Tencere de 26 Cm 279,95 fiyatla yer aldı. İşte Haziran ayı A101 güncel aktüel ürünlerinin tamamı...