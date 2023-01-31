Emeklilere çok özel açıklama az önce geldi! Maaştan ayrı hesaplara ek olarak 4000 TL, 5000 TL, 7000 TL ve 7500 TL yatacak!
Emekli promosyon ödemeleri bağlamında bankalar yarış içerisine girdi. Milyonlarca emekliyi kapmak için kampanyalar havada uçuşuyor. Eğer promosyon alacağınız bankada hesabınız varsa alacağınız ücrette daha fazla olabilir. 4000 TL, 5000 TL, 7000 TL ve 7500 TL maaştan ek olarak hesaplara yatıyor.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kampanya duyuruldu. Bankalar emeklileri kendi yanında çekmek için kıyasıya bzir yarış içine girmiş durumda. Bu anlamda çoğunlukla nakit ihtiyacı olan emeklilerin ilgisini çeken emekli promosyon ödemesiyle ilgili ayrıntılar duyuruldu. Ayrıntılara baktığımız zaman emeklilere maaşa ek olarak 4000 TL, 5000 TL, 7000 TL ve 7500 TL para verilecek.
Yeni Emekli Promosyon Miktarları Ne Kadar?
İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları:
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.
VAKIFBANK
Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecek.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,
3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL
10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.
Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden ve promosyon başvurusunda bulunan emekliler faydalanabilecektir.
SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır.
3.500 TL'ye kadar olması halinde 4.200 TL,
3.500 - 7.500 TL arasında olması halinde 4.850 TL,
7.500 – 10.000 TL arasında olması halinde 6.250 TL,
10.000 TL'nin üzerinde olması halinde 7.000 TL'dir.