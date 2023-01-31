1-25 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız 18-65 yaş arasına GEÇİT AÇILDI! 11.848 TL maaşla İŞKUR personel alımı! İstanbul, Ankara, İzmir...
İŞKUR en az ilkokul mezunu personel arayışına başladı. İşte İŞKUR 2023 Şubat iş ilanları.
31.01.2023 08:55 - Son Güncelleme: 31.01.2023 08:55
İŞKUR personel alımı için araştırmalar hızlandı. Meslek sahibi olmak isteyen birçok kişi İŞKUR tarafından açılan ilanları yakından takip ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere İŞKUR Şubat ayı iş ilanları paylaşılıyor. İşte İŞKUR KPSS şartsız personel alımı iş ilanları ve başvuru şartları.
İLKOKUL MEZUNLARINA İŞ KAPISI
İŞKUR bağlamında ilkokul mezunu olan vatandaşlar gelen iş olanakları sayesinde iş sahibi oluyorlar.