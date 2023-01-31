Aile Bakanlığı mezun olana kadar nakit ödeme dağıtıyor! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise... Öğrencilere YOL, BARINMA VE BURS müjdesi

Başarı Teşvik Programı kapsamında tam 9 farklı destek sağlanacak. Buna göre ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin YKS, KPSS, YDS ve benzeri sınav ücretleri 2'şer defa karşılanabilecek. İlk 500'de yer alan üniversitelere yerleşen ihtiyaç saihibi öğrencilere eğitim hayatkarı boyunca yol, barınma ve burs desteği sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya yanık Başarı Teşvik Programı hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. İhtiyaç sahibi ve korunma altındaki başarılı öğrencilere yönelik destekleri teker teker açıklayan Bakan Yanık, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini heyecanlandırdı. İşte detaylar...