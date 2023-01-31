Aile Bakanlığı mezun olana kadar nakit ödeme dağıtıyor! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise... Öğrencilere YOL, BARINMA VE BURS müjdesi
Başarı Teşvik Programı detayları belli oldu. Öğrencilere asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi yapılırken ayrıca yol va barınma desteği de sağlanıyor. Okula giden tüm öğrencileri ilgilendiriyor. Program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildiren Bakan Yanık, "Türkiye'de otorite kurumları tarafından açıklanan ve uluslararası üniversite sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelere yerleşmeye hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca yol, barınma ve burs desteği sağlayacağız ve bu öğrencilerimize devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz." ifadelerini kullandı. İşte Başarı Teşvik Programı başvurusu...
Başarı Teşvik Programı kapsamında tam 9 farklı destek sağlanacak. Buna göre ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin YKS, KPSS, YDS ve benzeri sınav ücretleri 2'şer defa karşılanabilecek. İlk 500'de yer alan üniversitelere yerleşen ihtiyaç saihibi öğrencilere eğitim hayatkarı boyunca yol, barınma ve burs desteği sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya yanık Başarı Teşvik Programı hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. İhtiyaç sahibi ve korunma altındaki başarılı öğrencilere yönelik destekleri teker teker açıklayan Bakan Yanık, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Sosyal yardımlara bir yenisi daha eklendi. Başarı Teşvik Programı kapsamında toplam 9 farklı destek ödemesi yapılacak. Başvuru şartlarına uyan tüm öğrenciler bu desteklerden faydalanabilecek. İşte o destek ödemeleri:
YKS'de ilk 500 binde yer alan öğrencilere tek seferlik net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği,
Üniversitede not oralaması 85 ve üstü veya dengi olan öğrencilere net asgari ücret kadar başarı desteği,