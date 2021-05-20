Emeklilere 10 bankadan 1800 TL! Emekli maaşına en yüksek promosyon teklifi arttı! Akbank, Ziraat Bankası, Finansbank, Garanti, TEB, İNG...
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada emeklilere 2021 yılında bankalar tarafından verilecek promosyon miktarlarına yer verildi. 2017 yılında imza atılan promosyon sözleşmesinin zamanı 2020 yılında dolmuş ve bankalar milyonlarca emekliye promosyon ödemesi yapmıştı. 2018 senesinde promosyon kontratı imza atan emekli vatandaşlar için de vakit sona erdi. Promosyon sözleşmesi bu sene sona eren emekliler, maaşlarını aldıkları bankadan promosyon alabilecek. Bunun yanı sıra emekli vatandaşlar, maaşlarını istedikleri bankaya da taşıyabilerek promosyonu diğer bankalardan da alabilecek. Peki, Emekli ne kadar promosyon alacak?
Emekli maaşına en yüksek promosyon teklifi arttı! Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Özel bankalar ise emeklileri maaşlı müşterisi yapabilmek için kesenin ağzını açtı. Milyonlarca emekli, dul ve yetimi ilgilendiren banka promosyonlarında yarış sürerken, emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olanlara da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.
HANGİ BANKA KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?
TEB: Maaşı 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon alacak, iki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.