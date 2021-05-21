Kötü sürprizle karşılaşma! Milyonlarca çalışan dikkat! Sakın bunu yapmayın maaşınız oldukça düşüyor!

Kötü sürprizle karşılaşma! Peş peşe açıklama yapıldı. Çalışan kişilerin emeklilik süreçlerine ait Sosyal Güvenlik Uzmanı Ekrem Sarısu ihtarda bulundu. Posta'da yer alan habere göre kendisine sorulan bir suale cevap veren Ekrem Sarısu, bazı vaziyetlerde emeklilik ücretinin düşebileceğini çalışanların bu cins gidişatlara karşı dikkatli olmalarını gerektiğini ifade etti. 2008 sonrasında yapılan düzenleme ile çalışma süresi uzadıkça aylık bağlama oranı düşüyor ve çalışanlar daha fazla prim ödüyor, karşılığında alacağı emekli aylığı azalıyor. Bu durum tüm çalışanlar için geçerli değil. Yüksek maaş alıp sigorta bildirimini tavandan yapanlar emekliliği gelse de çalışmaya devam edebilir ve her ay emekli maaşı 20 lira artar.

21.05.2021 08:18 - Son Güncelleme: 21.05.2021 08:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





