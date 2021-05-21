Prim borçlanmasıyla 49, işe giriş tarihiyle 51 yaşında emeklilik şartları... Emeklilik yaşını düşürecek müthiş açıklama!
Sigorta prim şartına göre kaç yaşında emekli olurum? Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? 49 ve 52 yaşında emekli olmak için hangi şartların sağlanması gerekli? Erken emeklilik milyonlarca çalışan tarafından her zaman merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Erken emeklilik ile ilgili düzenlemeler ve mevzuatta olan uygulamalar pandemi süreciyle birlikte daha çok aranmaya başladı. Emeklilik için prim günü noksan olanlar, borçlanma yaparak prim günlerini tamamlayabiliyor. Borçlanma hakkını en fazla kullanan kesimlerin başında askere giden erkekler, doğum sonrası çalışmaya ara veren bayanlar ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları geliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya sigortalı olarak bildirilen ve aktif çalışma hayatına devam eden vatandaşların emeklilik merak ettiği konuların başında geliyor. Çalışanlar iş hayatına giriş yaptıkları andan itibaren "ne zaman emekli olurum" sorusuna cevap ararlar. Sosyal güvenlik sistemimiz, gerekli şartları taşıyanlara, emeklilik için borçlanma hakkı tanınıyor. Borçlanma hakkı, prim eksiği bulunanlar için kurtarıcı olabiliyor. Ancak, borçlanma doğru yapılmadığında faydadan çok zarara yol açabiliyor. İhtiyacı olmayanların prim borçlanması yapmasına gerek yok. Bazı kişiler ise prim eksiği olmamakla birlikte borçlanma yaptıklarında emeklilik tarihlerini öne çekebilirler.
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Sorunuzdan prim ödemenizin yeterli olduğu anlaşılıyor. 49 yaşınızı dolduruyorsanız istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Emekli aylığını çalışma hayatı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Bunun yanında prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler, emekli aylığınızı farklı etkiliyor. Ne kadar emekli aylığı alacağınız tüm bu verilere göre değişir