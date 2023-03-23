EMEKLİLER, EYT’LİLER, DUL VE YETİMLER DİKKAT! Kimlerin maaşı 7.500 TL oldu? Kimler nasıl yararlanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde büyük heyecana yol açtı. En düşük emekli aylığı ödemesi bu kapsamda 2 bin lira artışla 5 bin 500 liradan 7 bin 500 çıkarılıyor. Emeklerin gelirinde yüzde 36.36'ya varan artış yolu açılıyor. Bir düzenleme hayata geçirilecek müjde hem EYT düzenlemesiyle emekli olanları hem de dul ve yetimlere de yansıyacak. İşte 7 bin 500 lira müjdesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları...