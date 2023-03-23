EMEKLİLER, EYT’LİLER, DUL VE YETİMLER DİKKAT! Kimlerin maaşı 7.500 TL oldu? Kimler nasıl yararlanacak?
Başkan Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde sevinçle karşılanırken, detayları de merak konusu oldu. 7 bin 500 lira müjdesinden kimler, nasıl yararlanacak? EYT'liler de kapsamda mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak? Ne zaman uygulanmaya başlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde büyük heyecana yol açtı. En düşük emekli aylığı ödemesi bu kapsamda 2 bin lira artışla 5 bin 500 liradan 7 bin 500 çıkarılıyor. Emeklerin gelirinde yüzde 36.36'ya varan artış yolu açılıyor. Bir düzenleme hayata geçirilecek müjde hem EYT düzenlemesiyle emekli olanları hem de dul ve yetimlere de yansıyacak. İşte 7 bin 500 lira müjdesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
* 7 bin 500 lira nasıl hayata geçecek?
Başkan Tayyip Erdoğan, düzenleme için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından, yasal düzenleme yapılacak. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi için en kısa sürede TBMM'de yasal düzenleme yapılması ve düzenlemenin ardından zamlı aylıkların Nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Düzenleme hayata girdiğinde ek ödeme dahil emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri artıracak. Bu kişilere 7 bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.