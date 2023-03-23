A101 23 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Elektrikli Moped hediye gibi fiyata satışta! 134 TL! Ayçiçek yağı...
A101'de Ramazan indirimleri başlarken bu hafta elektrikli Moped satılmaya başlandı. Güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan A101 marketleri yeni indirimleriyle ziyaretçilerini sevindirecek. 23 Mart Perşembe gününden itibaren APM5 üç tekerlekli elektrikli Moped 19,990 TL'ye satılıyor. 21 iş günü içerisinde adresinize en yakın Volta motor servisine ücretsiz teslimat sağlanacak. Ürünün taksitli fiyatı ise 21. 390 TL. Öte yandan gıda reyonunda da indirimli fiyatlarıyla ayçiçek yağı, pirinç gibi temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu.
23.03.2023 13:05 - Son Güncelleme: 24.03.2023 11:46
A101 24 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerin tercihi olan zincir marketler her hafta farklı ürünlerde indirimler uyguluyor. Bu indirimler de aktüel ürünler kataloğu ile ilan ediliyor. Son olarak A101 mağazaları 23 Mart tarihinden itibaren geçerli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Peki bu hafta A101'de neler var? İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu...