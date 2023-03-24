RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Poşetlerinizi hazırlayın! BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu! 48 parça yemek takımı, 50x80 cm baş havlusu...

Poşetlerinizi hazırlayın! BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu! 48 parça yemek takımı, 50x80 cm baş havlusu...

BİM'in beklenen aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 24 Mart 2023 tarihli katalogda ağırlıklı olarak mutfak ürünleri ve yatak odası ihtiyaçları yer alıyor. Cuma günü satışa koyulacak kampanyalı ürünlerin tümüne haberimizde yer verdik. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? 48 parça yemek takımı kaç TL? 50x80 cm baş havlusu ne kadar? İşte BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu fiyat listesi.

24.03.2023 11:42 - Son Güncelleme: 24.03.2023 11:43
Poşetlerinizi hazırlayın! BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu! 48 parça yemek takımı, 50x80 cm baş havlusu...

BİM güncel aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı. 24 Mart 2023 Cuma itibariyle 48 parça yemek takımı, tencere seti, 50x80 cm baş havlusu, yatak alezi, banyo paspası, battaniye, tartı, yer sofrası ve daha onlarca ihtiyaç ürününde dev indirimler yapıldı. İşte BİM yeni aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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Poşetlerinizi hazırlayın! BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu! 48 parça yemek takımı, 50x80 cm baş havlusu...

👇BİM 24 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kütahya Porselen Mat Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 1.799 TL
Hisar Optima Miami 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 729 TL
Rakle Mat Gold Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
Rakle Mat Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 49 TL
Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Fincan Takımı 12'li 159 TL
Tefal Manuel Rondo 500 ml 279 TL
Emsan Olinda 10 Parça Tencere Seti 899 TL
Pirge Şef Bıçağı 19 cm 129 TL

Poşetlerinizi hazırlayın! BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu! 48 parça yemek takımı, 50x80 cm baş havlusu...

Luna'nın Bisikleti 65 TL
Enchantimals Oyuncak Bebek 105 TL
Piccolo Mondi Askılı Hışırtılı Puset Oyuncağı 87,50 TL
Konfetili Şeffaf Balon 3'lü 17,50 TL
Elif'in Düşleri Masaüstü Kırtasiye Seti 44,50 TL
Defterli Kırtasiye Seti 24,50 TL

Poşetlerinizi hazırlayın! BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu! 48 parça yemek takımı, 50x80 cm baş havlusu...

Karma Hikaye Kitapları 22,50 TL
Efsane Yumak 100 gr 13,50 TL
Mutfak Tartısı 117,50 TL
Mimilos Yer Sofrası 70 cm 179 TL
Mutfak Servis Gereçleri 28 TL
Mutfak Gereçleri 26 TL
Siyah Metal Bulaşıklık 149 TL
Tek Fiyat Silikon Ürünler 49 TL
Desenli Mikser Kabı 19,50 TL

Poşetlerinizi hazırlayın! BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu! 48 parça yemek takımı, 50x80 cm baş havlusu...

Kum Saati Turşuluk / Zeytinlik 24,50 TL
Bonera Emaye Kase 16 cm 45 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 179 TL
Borcam Elite Premium 2750 cc 119 TL
Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kase Seti 7'li 179 TL
Kaşıklık 17,50 TL
Yuvarlak Desenli Saklama Kabı 19,50 TL
Benante Seramik Banyo Seti 199 TL

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