Poşetlerinizi hazırlayın! BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu! 48 parça yemek takımı, 50x80 cm baş havlusu...

BİM güncel aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı. 24 Mart 2023 Cuma itibariyle 48 parça yemek takımı, tencere seti, 50x80 cm baş havlusu, yatak alezi, banyo paspası, battaniye, tartı, yer sofrası ve daha onlarca ihtiyaç ürününde dev indirimler yapıldı. İşte BİM yeni aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...