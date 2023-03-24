Poşetlerinizi hazırlayın! BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu! 48 parça yemek takımı, 50x80 cm baş havlusu...
BİM'in beklenen aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 24 Mart 2023 tarihli katalogda ağırlıklı olarak mutfak ürünleri ve yatak odası ihtiyaçları yer alıyor. Cuma günü satışa koyulacak kampanyalı ürünlerin tümüne haberimizde yer verdik. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? 48 parça yemek takımı kaç TL? 50x80 cm baş havlusu ne kadar? İşte BİM aktüel 24 Mart 2023 kataloğu fiyat listesi.
BİM güncel aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı. 24 Mart 2023 Cuma itibariyle 48 parça yemek takımı, tencere seti, 50x80 cm baş havlusu, yatak alezi, banyo paspası, battaniye, tartı, yer sofrası ve daha onlarca ihtiyaç ürününde dev indirimler yapıldı. İşte BİM yeni aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
👇BİM 24 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kütahya Porselen Mat Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 1.799 TL
Hisar Optima Miami 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 729 TL
Rakle Mat Gold Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
Rakle Mat Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 49 TL
Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Fincan Takımı 12'li 159 TL
Tefal Manuel Rondo 500 ml 279 TL
Emsan Olinda 10 Parça Tencere Seti 899 TL
Pirge Şef Bıçağı 19 cm 129 TL