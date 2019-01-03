14.7 milyon emekli ve memura enflasyon zammı | Emeklinin 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Beklenen gün geldi. 12.3 milyon emekli ve 2.4 milyon memur Ocak zammını bugün öğrenecek. 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa eklenecek farkını gösterecek. Peki, memur ve emekli maaşlarındaki zam oranları ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

3 Ocak 2019 Perşembe, 00:10:46 Güncelleme: 08:00:11
14.7 milyon emekli ve memura enflasyon zammı | Emeklinin 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Milyonların beklediği tarih geldi. Türkiye İstatistik Kurumu bugün 2018 yılı enflasyonunu açıklayacak, emeklilerin ve memurların Ocak zammı belli olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa eklenecek farkını gösterecek.

14.7 milyon emekli ve memura enflasyon zammı | Emeklinin 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

5 AYLIK YÜZDE 10.64
Toplu sözleşmeye göre, memurlar ve memur emeklileri 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşmişti.

14.7 milyon emekli ve memura enflasyon zammı | Emeklinin 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu.

14.7 milyon emekli ve memura enflasyon zammı | Emeklinin 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

ARALIK VERİSİ BELİRLEYİCİ
Aralık enflasyonu kesin rakamları ortaya koyacak. Eğer Aralık enflasyonu eksi çıkarsa, zam oranları düşecek. Artı çıkarsa zam oranları yükselecek.

14.7 milyon emekli ve memura enflasyon zammı | Emeklinin 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 10.65 ya da 11.09, memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 7.15 veya 7.59 olabilecek.

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