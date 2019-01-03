14.7 milyon emekli ve memura enflasyon zammı | Emeklinin 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?
Beklenen gün geldi. 12.3 milyon emekli ve 2.4 milyon memur Ocak zammını bugün öğrenecek. 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa eklenecek farkını gösterecek. Peki, memur ve emekli maaşlarındaki zam oranları ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
3 Ocak 2019 Perşembe, 00:10:46 Güncelleme: 08:00:11
Milyonların beklediği tarih geldi. Türkiye İstatistik Kurumu bugün 2018 yılı enflasyonunu açıklayacak, emeklilerin ve memurların Ocak zammı belli olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa eklenecek farkını gösterecek.
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