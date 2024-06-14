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Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak?

Temmuz zammı için son viraja girilirken, gözler bu artışın yanı sıra verilecek ek zam kararına çevrildi. Bu kapsamda refah payı ve taban aylık artışı formülleri gündemde. Peki ek zamlar nasıl uygulanabilecek? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 07:03 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:03
Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak? 1

Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. 3 Temmuz'da belli olacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına yansıtılacak artışı, memur emeklilerinin de yüzde 10'luk zamlarına eklenecek farkı ortaya koyacak.

Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak? 2

İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı yüzde 22.72, memur emeklilerininki ise TÜFE farkıyla birlikte yüzde 17.38'e ulaştı.

Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak? 3

Haziran ayı enflasyon tahminleri de Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25, memur emeklilerinde yüzde 20 seviyelerinde gerçekleşeceğini gösteriyor.

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