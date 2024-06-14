Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak?

Temmuz zammı için son viraja girilirken, gözler bu artışın yanı sıra verilecek ek zam kararına çevrildi. Bu kapsamda refah payı ve taban aylık artışı formülleri gündemde. Peki ek zamlar nasıl uygulanabilecek? İşte detayları...