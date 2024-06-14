Emekli zammına 2 formül: Gözler, refah payı ve taban aylık artışında! Maaşa ne kadar yansıyacak?

Temmuz zammı için son viraja girilirken, gözler bu artışın yanı sıra verilecek ek zam kararına çevrildi. Bu kapsamda refah payı ve taban aylık artışı formülleri gündemde. Peki ek zamlar nasıl uygulanabilecek? İşte detayları...
Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. 3 Temmuz'da belli olacak ilk 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına yansıtılacak artışı, memur emeklilerinin de yüzde 10'luk zamlarına eklenecek farkı ortaya koyacak.
İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı yüzde 22.72, memur emeklilerininki ise TÜFE farkıyla birlikte yüzde 17.38'e ulaştı.