EMEKLİYE EN AZ 12.500 TL | SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri! Temmuz zammında kim ne kadar alacak? Memurun maaşı nasıl olacak?

Emekli ve memurları yakından ilgilendiren Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, emekliler hem zammı hem de ek iyileştirme konusunda verilecek kararı bekliyor. 4 aylık verilere göre Temmuz zammı hesabı yapmaya çalışan SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payının verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri...
Yaklaşık 16 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında, memur emeklilerine de yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Bu artışların yanı sıra ek iyileşme de karara bağlanacak. Bu kapsamda da hem refah payı hem taban aylık masaya yatırılacak.
TEMMUZ ARTIŞI NE OLACAK?
Emeklilerin zam oranı için şu ana kadar 4 veri geldi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ışığında 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.72, memur emeklilerine yüzde 13.56 zam oluştu. Geriye 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre de Mayıs enflasyonu yüzde 3.04, Haziran enflasyonu yüzde 2.56 bekleniyor.
Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.46'ya ulaşacak. Memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 9.10 enflasyon farkıyla yüzde 20.01'i bulacak. Kök aylıklara yansıtılacak zam oranı 3 Temmuz'da kesinleşecek. Ayrıca bu dönemde ek iyileştirme de masaya yatırılacak.