EMEKLİYE EN AZ 12.500 TL | SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri! Temmuz zammında kim ne kadar alacak? Memurun maaşı nasıl olacak?

Emekli ve memurları yakından ilgilendiren Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, emekliler hem zammı hem de ek iyileştirme konusunda verilecek kararı bekliyor. 4 aylık verilere göre Temmuz zammı hesabı yapmaya çalışan SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payının verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri...