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2'si 1 arada müjde geldi; Emekliye 13.417 TL maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya %38 zam + 5 puan refah payı yolda! 10.000, 11.400 TL alanlar...

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca çalışanın gözü kulağı, beklenen zam oranları ve ek zam kararlarında. Bu yıl, Temmuz ayına özel zamların yanı sıra, refah payı ve asgari ücret artışları gibi konular da büyük bir merak konusu. İşte çalışanları heyecanlandıran bu gelişmeler hakkında bilinmesi gereken tüm ayrıntılar ve muhtemel uygulama yöntemleri...

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 14:44 Güncelleme 15 Haziran 2024, 14:41
2’si 1 arada müjde geldi; Emekliye 13.417 TL maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya %38 zam + 5 puan refah payı yolda! 10.000, 11.400 TL alanlar... 1

Emekliler için Temmuz zammı heyecanı dorukta. 3 Temmuz'da açıklanacak olan ilk 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak artışı belirleyecek ve memur emeklilerinin yüzde 10'luk zamlarına eklenecek farkı ortaya koyacak. İlk 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 22.72, memur emeklilerinin ise TÜFE farkıyla birlikte yüzde 17.38 seviyesine ulaştı. Haziran ayı enflasyon tahminleri ise Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25, memur emeklilerinde ise yüzde 20 seviyelerinde gerçekleşebileceğini işaret ediyor.

2’si 1 arada müjde geldi; Emekliye 13.417 TL maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya %38 zam + 5 puan refah payı yolda! 10.000, 11.400 TL alanlar... 2

EK İYİLEŞTİRME YOLDA
Tabii bununla birlikte aynı tarihlerde ek iyileştirme konusu da netleşecek. Refah payı ve taban aylık artışı formülleri masaya yatırılacak. Bu yılın başında her iki formül de uygulanmış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklileriyle eşitlenmişti.

2’si 1 arada müjde geldi; Emekliye 13.417 TL maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya %38 zam + 5 puan refah payı yolda! 10.000, 11.400 TL alanlar... 3

Taban aylık da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmıştı. Temmuz'da da eğer ek iyileştirme kararı alınırsa bu formüllerden biri ya da ikisi birden hayata geçirilebilecek.

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