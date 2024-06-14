14-19 Haziran CUMA - SALI 2024 aktüel ürünler! BİM'de babalar günü indirimi! Polo yaka tişört 279 TL, Comfort erkek ayakkabı 299 TL, deri kemer 179 TL...

BİM mağazaları, 14 Haziran Cuma günü için dopdolu bir aktüel ürün kataloğu sunmaya hazırlanıyor. Babalar Günü ve yaklaşan bayram öncesinde, herkesin ihtiyaçlarına hitap eden geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkacak. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için klima ve vantilatör gibi ürünler, içecekleri sıcak ya da soğuk tutmanızı sağlayacak çelik termoslar, bahçe keyfinizi artıracak oturma grupları ve daha fazlası da katalogda yer alacak. İşte BİM 14-18 Haziran 2024 aktüel ürünler listesi...
BİM mağazaları, 14 Haziran Cuma günü için dopdolu bir aktüel ürün kataloğu sunmaya hazırlanıyor. Babalar Günü ve yaklaşan bayram öncesinde, herkesin ihtiyaçlarına hitap eden geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkacaklar.
BİM 14 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Polo Yaka Tişört 279 TL
Hambez Pantolon Erkek 169 TL
Comfort Ayakkabı Erkek 299 TL
Kol Saati ve Bileklik Set Erkek 239 TL
Çanta Erkek 149 TL
Deri Kemer Erkek 179 TL
Mekanizmalı Deri Cüzdan Erkek 299 TL
Spor Tişört Erkek 189 TL
Masa Maçı Oyunu 229 TL