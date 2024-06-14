14-19 Haziran CUMA - SALI 2024 aktüel ürünler! BİM'de babalar günü indirimi! Polo yaka tişört 279 TL, Comfort erkek ayakkabı 299 TL, deri kemer 179 TL...

BİM mağazaları, 14 Haziran Cuma günü için dopdolu bir aktüel ürün kataloğu sunmaya hazırlanıyor. Babalar Günü ve yaklaşan bayram öncesinde, herkesin ihtiyaçlarına hitap eden geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkacak. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için klima ve vantilatör gibi ürünler, içecekleri sıcak ya da soğuk tutmanızı sağlayacak çelik termoslar, bahçe keyfinizi artıracak oturma grupları ve daha fazlası da katalogda yer alacak. İşte BİM 14-18 Haziran 2024 aktüel ürünler listesi...