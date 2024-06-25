Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz'da! Kim ne bekliyor?

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı haftaya belli oluyor. Zam oranı için geri sayım başlarken, enflasyon tahminleri 2 farklı orana işaret ediyor. Peki milyonların maaşı ne kadar artacak? İşte detayları...
Memurların, emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da maaşlara yansıtılacak zam oranı haftaya belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla kimin maaşının ne kadar artacağı belli olacak. Artış merakla beklenirken, zam oranına ilişkin 2 farklı tahmin bulunuyor.
ANKETLERDEN NE ÇIKTI?
TÜİK verilerine göre; bu yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 22.72 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81'i bulacak.