Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz'da! Kim ne bekliyor?

1 Memurların, emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da maaşlara yansıtılacak zam oranı haftaya belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla kimin maaşının ne kadar artacağı belli olacak. Artış merakla beklenirken, zam oranına ilişkin 2 farklı tahmin bulunuyor.

2 ANKETLERDEN NE ÇIKTI?

TÜİK verilerine göre; bu yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 22.72 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81'i bulacak.