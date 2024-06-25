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Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz'da! Kim ne bekliyor?

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı haftaya belli oluyor. Zam oranı için geri sayım başlarken, enflasyon tahminleri 2 farklı orana işaret ediyor. Peki milyonların maaşı ne kadar artacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 07:04 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:04
Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz’da! Kim ne bekliyor? 1

Memurların, emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da maaşlara yansıtılacak zam oranı haftaya belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla kimin maaşının ne kadar artacağı belli olacak. Artış merakla beklenirken, zam oranına ilişkin 2 farklı tahmin bulunuyor.

Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz’da! Kim ne bekliyor? 2

ANKETLERDEN NE ÇIKTI?
TÜİK verilerine göre; bu yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 22.72 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81'i bulacak.

Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz’da! Kim ne bekliyor? 3

Her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı bu tahmine göre yüzde 25.81 olacak. Bir diğer tahmin ise Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) geldi.

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