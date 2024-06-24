MSB'den flaş bedelli askerlik açıklaması! 28 Haziran tarihine dikkat: 38 bin TL fazla ödeyebilirsiniz | Başvuru ve ödeme tarihleri verildi...

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! Temmuz'da memur maaşlarında beklenen yaklaşık yüzde 20-21 seviyesinde artış, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak.
Bu artıştan etkilenmeden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 28 Haziran'a kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.