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MSB'den flaş bedelli askerlik açıklaması! 28 Haziran tarihine dikkat: 38 bin TL fazla ödeyebilirsiniz | Başvuru ve ödeme tarihleri verildi...

Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yükselecek. 38 bin lira civarında bir fark söz konusu olacak. Milli Savunma Bakanlığı da bu nedenle bir açıklama yaparak "28 Haziran" tarihinin altını çizdi. İşte detayları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 18:09 Güncelleme 24 Haziran 2024, 18:16
MSB’den flaş bedelli askerlik açıklaması! 28 Haziran tarihine dikkat: 38 bin TL fazla ödeyebilirsiniz | Başvuru ve ödeme tarihleri verildi... 1

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! Temmuz'da memur maaşlarında beklenen yaklaşık yüzde 20-21 seviyesinde artış, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak.

MSB’den flaş bedelli askerlik açıklaması! 28 Haziran tarihine dikkat: 38 bin TL fazla ödeyebilirsiniz | Başvuru ve ödeme tarihleri verildi... 2

Bu artıştan etkilenmeden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 28 Haziran'a kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

MSB’den flaş bedelli askerlik açıklaması! 28 Haziran tarihine dikkat: 38 bin TL fazla ödeyebilirsiniz | Başvuru ve ödeme tarihleri verildi... 3

Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.

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