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En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 2 farklı oran masada! 10.000, 11.500 TL alanlar...

Milyonlarca memur ve emekli için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için geri sayım başladı. Enflasyon oranlarının belirleyici olacağı zam oranı, milyonlarca kişinin gelirini etkileyecek. Zam oranı için geri sayım sürerken, artışa ilişkin iki farklı tahmin gündemde. Peki, emekli ve memur emeklileri bu tahminlere göre ne kadar zam alacak? İşte emekli ve meslek meslek zamlı memur maaşları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 13:29 Güncelleme 26 Haziran 2024, 13:30
En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 2 farklı oran masada! 10.000, 11.500 TL alanlar... 1

Milyonlarca memur ve emekli için heyecanlı bekleyiş sona yaklaşıyor. Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için geri sayım başladı. 6 milyon memur ve memur emeklisi, Temmuz'da yapılacak yüzde 10'luk zam ve yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden alacakları farkı merakla bekliyor. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verileri, zam oranlarını belirleyecek ve memurların maaşlarına yansıyacak artışlar netleşecek.

En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 2 farklı oran masada! 10.000, 11.500 TL alanlar... 2

Memurların, emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da maaşlara yansıtılacak zam oranı haftaya belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla kimin maaşının ne kadar artacağı belli olacak. Artış merakla beklenirken, zam oranına ilişkin 2 farklı tahmin bulunuyor.

En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya 2 farklı oran masada! 10.000, 11.500 TL alanlar... 3

ANKETLERDEN NE ÇIKTI?

TÜİK verilerine göre; bu yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 22.72 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor.

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