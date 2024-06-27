Emekli zammı %30.81'e yükseldi! SSK, Bağ-Kur'luya 12.581 TL taban maaş hesabı yapıldı! 17-26 Temmuz arasında...

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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Temmuz zammı için 1 hafta kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileri, emeklilerin, memurların, kamu işçilerinin ve sosyal destek alanların gelirlerinde ne kadar artış olacağını belirleyecek. Ayrıca, özel sektör çalışanlarının tazminatlarında da önemli artışlar bekleniyor. İşte Temmuz zamlarına dair tüm detaylar...