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Emekli zammı %30.81'e yükseldi! SSK, Bağ-Kur'luya 12.581 TL taban maaş hesabı yapıldı! 17-26 Temmuz arasında...

Temmuzda kamu işçileri, memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evden yakınlarına bakanların gelirlerinde önemli artışlar yaşanacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra işçilerin de maaşlarında yüzde 25'in üzerinde zam yapılması bekleniyor. Bu zamlarla birlikte, en düşük memur maaşı 39.544 TL'yi, emekli memur maaşı ise 17.739 TL'yi aşacak. Peki, en düşük SSK, Bağ-Kur maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen maaş tablosu haberimizde...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 06:27 Güncelleme 27 Haziran 2024, 06:27
Emekli zammı %30.81’e yükseldi! SSK, Bağ-Kur’luya 12.581 TL taban maaş hesabı yapıldı! 17-26 Temmuz arasında... 1

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Temmuz zammı için 1 hafta kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileri, emeklilerin, memurların, kamu işçilerinin ve sosyal destek alanların gelirlerinde ne kadar artış olacağını belirleyecek. Ayrıca, özel sektör çalışanlarının tazminatlarında da önemli artışlar bekleniyor. İşte Temmuz zamlarına dair tüm detaylar...

Emekli zammı %30.81’e yükseldi! SSK, Bağ-Kur’luya 12.581 TL taban maaş hesabı yapıldı! 17-26 Temmuz arasında... 2

Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için son haftaya girildi. Milyonlarca emekli, önümüzdeki aydan itibaren maaşlarına yansıtılacak zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek.

Emekli zammı %30.81’e yükseldi! SSK, Bağ-Kur’luya 12.581 TL taban maaş hesabı yapıldı! 17-26 Temmuz arasında... 3

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklamasıyla artışlar belli olacak.

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