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Emekli zammı %16.43'e çıktı! 3 aylık maaş enflasyon farkı yüzde kaç? Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.533 TL...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 Ocak zammı büyük bir merakla bekleniyor. Emeklililer ve memurlar yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zam oranı memur maaşlarında olduğu gibi enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Peki, ocakta emekli maaşları ne kadar olacak? 3 aylık emekli maaş farkı yüzde kaç oldu? İşte merak edilen yeni maaş hesaplamaları haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 06:47 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 06:47
Emekli zammı %16.43’e çıktı! 3 aylık maaş enflasyon farkı yüzde kaç? Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.533 TL...

Bu yıl kök aylıkları %86,16 oranında artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdi de 2025 Ocak ayında yapılacak zamma odaklanmış durumda. Temmuz ayında yapılan artışla birlikte maaşlarında önemli bir iyileştirme gören emekliler, enflasyona bağlı olarak belirlenecek olan Ocak zammı için sabırsızlanıyor. Peki, Ocak zammı ne kadar olacak? Şu ana kadar açıklanan enflasyon verileri zam oranı hakkında ne söylüyor? İşte detaylar...

Emekli zammı %16.43’e çıktı! 3 aylık maaş enflasyon farkı yüzde kaç? Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.533 TL...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu 2.47 olarak açıkladı. Buna göre 2 aylık enflasyon yüzde 5.78 olarak gerçekleşti, geriye 4 veri kaldı. Eylül enflasyonu da yarın belli olacak. Artış merakla beklenirken; enflasyona, dolayısıyla emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu bulunuyor. İşte Orta Vadeli Program'a (OVP) ve yapılan son anketlere göre zam oranları...

Emekli zammı %16.43’e çıktı! 3 aylık maaş enflasyon farkı yüzde kaç? Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.533 TL...

* OVP: 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek.

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