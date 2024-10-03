Emekli zammı %16.43’e çıktı! 3 aylık maaş enflasyon farkı yüzde kaç? Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.533 TL...

Bu yıl kök aylıkları %86,16 oranında artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdi de 2025 Ocak ayında yapılacak zamma odaklanmış durumda. Temmuz ayında yapılan artışla birlikte maaşlarında önemli bir iyileştirme gören emekliler, enflasyona bağlı olarak belirlenecek olan Ocak zammı için sabırsızlanıyor. Peki, Ocak zammı ne kadar olacak? Şu ana kadar açıklanan enflasyon verileri zam oranı hakkında ne söylüyor? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu 2.47 olarak açıkladı. Buna göre 2 aylık enflasyon yüzde 5.78 olarak gerçekleşti, geriye 4 veri kaldı. Eylül enflasyonu da yarın belli olacak. Artış merakla beklenirken; enflasyona, dolayısıyla emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu bulunuyor. İşte Orta Vadeli Program'a (OVP) ve yapılan son anketlere göre zam oranları...