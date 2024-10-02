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Milyonların gözü asgari ücrette! İşte pazarlığın başlayacağı rakam

85 milyonun merak ettiği konu; asgari ücret... Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netlik kazanacak rakam için hesaplamalar gelmeye başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Para ekranlarında pazarlığın başlayacağı rakamı açıkladı. İşte detaylar...

Özel Haber takvim.com.tr Özel Haber
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:14 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:20
Milyonların gözü asgari ücrette! İşte pazarlığın başlayacağı rakam

85 milyon vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı.

Milyonların gözü asgari ücrette! İşte pazarlığın başlayacağı rakam

FARUK ERDEM AÇIKLADI: İŞTE ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞININ BAŞLAYACAĞI RAKAM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları öncesinde yeni asgari ücretin ne kadar olacağına dair hesaplamalar yapılmaya başlandı.

İşte asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Para ekranlarında pazarlığın başlayacağı rakamı açıkladı.

Milyonların gözü asgari ücrette! İşte pazarlığın başlayacağı rakam

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Para'da yaptığı açıklamada asgari ücret artışında yıllık enflasyonun dikkate alındığını söyledi.

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