Milyonların gözü asgari ücrette! İşte pazarlığın başlayacağı rakam

85 milyon vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı.
FARUK ERDEM AÇIKLADI: İŞTE ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞININ BAŞLAYACAĞI RAKAM
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları öncesinde yeni asgari ücretin ne kadar olacağına dair hesaplamalar yapılmaya başlandı.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Para ekranlarında pazarlığın başlayacağı rakamı açıkladı.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Para'da yaptığı açıklamada asgari ücret artışında yıllık enflasyonun dikkate alındığını söyledi.