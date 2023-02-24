Emekli ve memura zam musluğu AÇILDI! %6 toplu sözleşme + iyileştirme, enflasyon FARKI! İntibak ile 1.300 liralık artış! SSK- Bağ-Kur, öğretmen, polis...

Temmuz ayında memur ve emekli maaşında yapılacak zamlar şimdiden merak ediliyor. Ocak ayında hem memur hem emeklinin yüzü gülmüştü. Şimdi sıra Temmuz ayı zammında. Peki kim ne kadar zam alacak? Öğretmen, polis, SSK- Bağ-Kur, sağlık çalışanları, din görevlileri, avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi...