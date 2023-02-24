GSS borçları da siliniyor! Tarihin en kapsamlı yapılandırması TBMM’ye geliyor
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi Meclis'e geliyor. Önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelecek olan yasayla tüm borçlar yapılandırılacak. Söz konusu borçlar arasında GSS prim borçları da var.
2 bin liraya kadar olan borçlar silinirken vade sayısı 48 aya çıkacak. Başvuru ve bozulma süreleri de uzun tutuldu. Bütün bunların yanında geçtiğimiz yapılandırma yasalarında olduğu gibi bu düzenlemede de Genel Sağlık Sigortası primi borçları için bazı kolaylıklar da sağlanacak. Bazı borçlular için faizler silinirken bazı durumlarda gelir testine göre bu borçların tamamen silinmesi de mümkün olacak.
ÇALIŞMAYANLAR VE GENÇLER DİKKAT!
Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlar ve yabancılar Genel Sağlık Sigortası (GSS) şemsiyesi altında bulunuyor. Vatandaşların büyük çoğunluğunun GSS primleri otomatik olarak ödeniyor. Herhangi bir işte sigortalı çalışanlar, emekliler, memurlar iççin GSS otomatik olarak yatırılıyor.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİMLERİ
Yine anne ya da babasından veya eşinden dolayı sigortalı olanlar, yani bakmakla yükümlü olunan kişi olanlar da GSS primi ödemek zorunda değil. Bağ-Kur pirimi ile kendi işyerinin sahibi olanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenler için de GSS prim yükümlülüğü bulunmuyor.
SGK'DA TESCİL EDİLMELİ
Burada istisna öğrenci olmak. Liselerde 20 üniversitelerde ise 25 yaşına kadar yine GSS primi ödenmesi gerekmiyor. Ayrıca mezun olduktan sonra iki yıl daha prim istenmiyor. Burada yaş sınırı yine lisede 20 üniversitede 25 oluyor. Öğrencilerin GSS borcu çıkmaması için SGK'ya giderek tescil yaptırmaları önemli. Ayrıca gelir testinde kazancı düşük çıkanların GSS primlerini de devlet ödüyor.