İŞKUR'DAN İŞ ÖĞRENEN GENCE 9.357 TL! Ödemeler arttı! İşbaşı eğitim programına kimler nasıl başvurabilir?
İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem eğitim süresince harçlık alıyor, ardından da istihdam imkanı elde ediyor. Firmalarda işbaşı eğitim programlarına katılacak gençlere ödenen harçlık günlük 163,59 ile 359,90 lira aralığına çıktı. Gençler program süresince aylık 9 bin 357 liraya varan ödeme alıp iş imkanına kavuşurken, firmalar da kendi personelini yetiştirmiş olacak.
İŞKUR, işbaşı eğitim programlarında, katılımcılara ödenecek harçlık tutarının arttığını duyurdu. İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlarda 211,55 liradan 327,18, öğrenciler için 158,66 liradan 245,38, işsizlik ödeneği alanlar için de 105,78 liradan 163,59 liraya yükseltildi. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda ise günlük ödeme 232,71 liradan 359,90 liraya çıkarıldı.
3-9 AY UYGULANIYOR
İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenebiliyor. İşbaşı eğitim programları, günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla planlanabiliyor.
SAĞLIK PRİMİ İŞKUR'DAN
Bu programlara katılan gençler günlüğü 359,90 liradan ayda (26 gün) 9 bin 357 lira 40 kuruş ödeme alabiliyor. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.