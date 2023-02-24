İŞKUR’DAN İŞ ÖĞRENEN GENCE 9.357 TL! Ödemeler arttı! İşbaşı eğitim programına kimler nasıl başvurabilir?

3-9 AY UYGULANIYOR

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenebiliyor. İşbaşı eğitim programları, günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla planlanabiliyor.