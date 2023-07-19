Emekli ve memura yeni ek iyileştirme zammı! 6.5 milyon için Toplu Sözleşme süreci başlıyor! 120 maddelik teklif masada! 3600 ek gösterge, kira yardımı, seyyanen zam...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeye çevrildi. 1 Ağustos itibariyle başlayacak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memurların ve memur emeklilerinin hem önümüzdeki 2 yılda yani 2024 ve 2025 yıllarında maaşlarına yansıtılacak artışlar hem de mali ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.