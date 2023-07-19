Emekli ve memura yeni ek iyileştirme zammı! 6.5 milyon için Toplu Sözleşme süreci başlıyor! 120 maddelik teklif masada! 3600 ek gösterge, kira yardımı, seyyanen zam...
Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor. 120 maddelik teklif listesiyle masaya oturacak olan Memur-Sen'in taleplerinin ipuçları geldi. 2 yıllık maaş artışlarının yanı sıra memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep de ele alınacak. İşte Ağustos'ta karara bağlanacak konuların detayları haberimizde...
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeye çevrildi. 1 Ağustos itibariyle başlayacak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memurların ve memur emeklilerinin hem önümüzdeki 2 yılda yani 2024 ve 2025 yıllarında maaşlarına yansıtılacak artışlar hem de mali ve sosyal haklarda yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.
Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.
Toplu sözleşme süreci için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar hem de memur sendikaları hazırlıklara başladı.
120 TEKLİF SUNULACAK
Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nu topladı.
Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.