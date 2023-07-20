SGK-SSK, Bağkur'a %25+5 zam farkı netleşti! Emekli maaşları değişti, 7.500 TL kök aylık alana 9.475 TL! Seyyanen ve %30 intibak zammı tablosu...
Zamlı maaş ödemeleri için aramalar hız kazandı. SSK emeklilerinin ödemeleri başlarken, ayın 25'inde ise sıra Bağkur emeklilerine gelecek. Memur emeklilerini ise fark ödemesi merakla bekleniyor. Bu kapsamda bazıları 1,2 ya da 3 aylık zam farkı alacak. Maaşını aylık alana en az 1.975 TL fark verilecek. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...
20.07.2023 06:42 - Son Güncelleme: 20.07.2023 06:42
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, memurlar ve SSK emeklileri için yapılan zam ve maaş farkı ödemeleri kesinleşti. Memurlar ve SSK emeklileri için düzenlenen zammın yanı sıra, memurlar için 8.077 TL'lik seyyanen zam da maaşlarına ek bordro ile yansıtılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, memurların maaşlarındaki artış ve emeklilerin aldığı aylık ödemelerindeki iyileştirme hedefleniyor. Peki, maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...