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Haberler Ekonomi SGK-SSK, Bağkur'a %25+5 zam farkı netleşti! Emekli maaşları değişti, 7.500 TL kök aylık alana 9.475 TL! Seyyanen ve %30 intibak zammı tablosu...

SGK-SSK, Bağkur'a %25+5 zam farkı netleşti! Emekli maaşları değişti, 7.500 TL kök aylık alana 9.475 TL! Seyyanen ve %30 intibak zammı tablosu...

Zamlı maaş ödemeleri için aramalar hız kazandı. SSK emeklilerinin ödemeleri başlarken, ayın 25'inde ise sıra Bağkur emeklilerine gelecek. Memur emeklilerini ise fark ödemesi merakla bekleniyor. Bu kapsamda bazıları 1,2 ya da 3 aylık zam farkı alacak. Maaşını aylık alana en az 1.975 TL fark verilecek. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.07.2023 06:42 - Son Güncelleme: 20.07.2023 06:42
SGK-SSK, Bağkur’a %25+5 zam farkı netleşti! Emekli maaşları değişti, 7.500 TL kök aylık alana 9.475 TL! Seyyanen ve %30 intibak zammı tablosu...

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, memurlar ve SSK emeklileri için yapılan zam ve maaş farkı ödemeleri kesinleşti. Memurlar ve SSK emeklileri için düzenlenen zammın yanı sıra, memurlar için 8.077 TL'lik seyyanen zam da maaşlarına ek bordro ile yansıtılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, memurların maaşlarındaki artış ve emeklilerin aldığı aylık ödemelerindeki iyileştirme hedefleniyor. Peki, maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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SGK-SSK, Bağkur’a %25+5 zam farkı netleşti! Emekli maaşları değişti, 7.500 TL kök aylık alana 9.475 TL! Seyyanen ve %30 intibak zammı tablosu...

Yaklaşık 16 milyon emeklinin maaşı Temmuz zammıyla arttı.

SGK-SSK, Bağkur’a %25+5 zam farkı netleşti! Emekli maaşları değişti, 7.500 TL kök aylık alana 9.475 TL! Seyyanen ve %30 intibak zammı tablosu...

Meclis'ten geçerek yürürlüğe giren torba yasayla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin de yüzde 17.55 çıkan zam oranı yüzde 25'e yükseltilirken, artışın yansıtıldığı aylıklar ödenmeye başladı.

SGK-SSK, Bağkur’a %25+5 zam farkı netleşti! Emekli maaşları değişti, 7.500 TL kök aylık alana 9.475 TL! Seyyanen ve %30 intibak zammı tablosu...

SSK emeklilerine başlayan ödemeler 26 Temmuz'da tamamlanırken, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak.

SGK-SSK, Bağkur’a %25+5 zam farkı netleşti! Emekli maaşları değişti, 7.500 TL kök aylık alana 9.475 TL! Seyyanen ve %30 intibak zammı tablosu...

Memur emeklilerine ise zam farkı verilecek.

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