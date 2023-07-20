SGK-SSK, Bağkur’a %25+5 zam farkı netleşti! Emekli maaşları değişti, 7.500 TL kök aylık alana 9.475 TL! Seyyanen ve %30 intibak zammı tablosu...

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, memurlar ve SSK emeklileri için yapılan zam ve maaş farkı ödemeleri kesinleşti. Memurlar ve SSK emeklileri için düzenlenen zammın yanı sıra, memurlar için 8.077 TL'lik seyyanen zam da maaşlarına ek bordro ile yansıtılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, memurların maaşlarındaki artış ve emeklilerin aldığı aylık ödemelerindeki iyileştirme hedefleniyor. Peki, maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...