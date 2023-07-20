Altın fiyatları asıl rota belli oldu! Kuyumcular net konuştu! 1800 TL'ye ramak kala baş döndürecek tahminler geliyor
Altın fiyatları son günlerde rekor seviyelerle yatırımcıların dikkatini çekiyor ve yatırım portföylerinde tercih edilen bir enstrüman haline geliyor. Ons altın ABD enflasyon verisi sonrasında 1960 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çeken ve son dönemin en popüler yatırım enstrümanlarından biri haline gelen altını daha da cazip hale getiriyor. Altın ve para piyasaları İslam Memiş fiyatlarla ilgili son durumu yorumladı.
20.07.2023 08:59 - Son Güncelleme: 20.07.2023 08:59
Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatları, son zamanların rekor seviyelerine ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. Gram altın fiyatı da ons altının yükselişine paralel olarak artış gösterdi ve 1700 TL seviyesine yükseldi.