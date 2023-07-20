Altın fiyatları asıl rota belli oldu! Kuyumcular net konuştu! 1800 TL’ye ramak kala baş döndürecek tahminler geliyor

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatları, son zamanların rekor seviyelerine ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. Gram altın fiyatı da ons altının yükselişine paralel olarak artış gösterdi ve 1700 TL seviyesine yükseldi.