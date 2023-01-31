Emekli ve memura para musluğu AÇILDI! Piyango gibi zengin edecek! 5, 6, 7, 8, 9, 10 bin TL ödeme almak için TC kimlik NO ile...

Emekli ve memura para musluğu açıldı. Şubat ayının gelmesiyle bankalar harekete geçti. Yeni faiz oranları açıklandı. Ev, araba almak isteyenler, küçük ihtiyaçları için tüketici kredisi kullanmak isteyenler buraya! Hem kamu hem özel bankalar güncel faiz oranlarını paylaştı. Vatandaşların bekledi liste yayımlandı. İster 5, 6, 7, 8, 9, 10 bin TL gibi düşük miktarda kredi çekin, ister 100 bin TL civarında! İşte banka banka faiz oranları listesi.