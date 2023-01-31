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Haberler Ekonomi Milyonların gözü Meclis'ten çıkacak kararda! 521 milyar lira vergi borcuna yapılandırma imkanı!

Milyonların gözü Meclis'ten çıkacak kararda! 521 milyar lira vergi borcuna yapılandırma imkanı!

Milyonlarca kişi tarihin en büyük yapılandırmasının detaylarını merak ediyor. Teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor.

31.01.2023 16:10 - Son Güncelleme: 31.01.2023 16:48
521 milyar lira vergi borcuna yapılandırma imkanı!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden "kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin" yasalaşması halinde vergi dairelerince 43,5 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 47,8 milyar liralık tahsilat yapılabileceği öngörüldü.

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521 milyar lira vergi borcuna yapılandırma imkanı!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Etki Analizi yapıldı.

521 milyar lira vergi borcuna yapılandırma imkanı!

Teklif, kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesini içeriyor. 31 Aralık 2022 ve öncesindeki bütün kamu ile ilgili alacak ve borçlar yapılandırma kapsamı içerisinde değerlendirilecek.

521 milyar lira vergi borcuna yapılandırma imkanı!

Etki analizinden yapılan derlemeye göre, teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor.

521 milyar lira vergi borcuna yapılandırma imkanı!

2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ 4,5 MİLYAR LİRA BORÇ TERKİN EDİLECEK

Teklif kapsamındaki vergi dairelerine borçlu sayısı ise 14 milyon 156 bin 341 kişi olarak belirlendi. Teklifle, 2 bin liranın altındaki borçların silinmesi öngörülürken, bu kapsamda borcu terkin edilecek 7 milyon 691 bin 666 kişi düşüldüğünde borçlu sayısı, 6 milyon 464 bin 675 kişi oluyor. Düzenlemeyle vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu terkin edilmiş olacak.

521 milyar lira vergi borcuna yapılandırma imkanı!

Son yapılandırma kanunu çerçevesinde kesinleşmiş alacaklar ile ilgili başvuru ve tahsilat tutarı dikkate alınarak 43,5 milyar lira tahsilat yapılabileceği değerlendiriliyor.

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