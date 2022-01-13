Emekli ve memur için ek zam bayram edecek! 3600 ek gösterge için o tarih işaret edildi! 3600 göstergeden kimler yararlanacak?

30 yıllık hizmet süresi üzerinden yapılan hesaplamalarda ise emekli aylıklarında 1.234 TL fark görülürken, emekli ikramiyesinde ise bu oran 44 bin 498 TL olarak hesaplanıyor. 35 yıllık hizmet süresinde ise 1.311 TL emekli maaş farkı yansırken, emekli ikramiyesi ise 51 bin 915 TL olarak yansıyacak.