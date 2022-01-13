Emekli ve memur için ek zam bayram edecek! 3600 ek gösterge için o tarih işaret edildi! 3600 göstergeden kimler yararlanacak?
3600 ek gösterge çalışmalarında adım adım sona geliniyor. Çok sayıda kişinin maaşına ek zam getirecek 3600 ek gösterge, birçok memur emeklisinin maaşında 1.150 TL'lik yeni bir artış yaşanmasını sağlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından ilgili yasa tasarısının 2022 yılının ilk yarısında tamamlanarak Meclis'e sunulacağı açıklanmıştı. Memur ve emeklilerin maaşına doğrudan yansıyacak 3600 ek gösterge, 2022 Ocak ayı maaş zam oranlarının ardından bu yıl içinde maaşlara yansıyacak yeni bir ek zam olarak değerlendirilmeye başladı. İşte 3600 ek gösterge ve emekli maaşlarında son durum.
3600 EK Gösterge Maaşlara Ne Kadar Yansıyacak?
Türkiye gündeminde EYT'den sonra emeklilerin en sık gündeme getirdiği meselelerin başında 3600 ek gösterge geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek gösterge çalışmalarını gündemlerine aldıklarını belirtmesinin ardından çok sayıda memur ve memur emeklisi ne kanının kabul edilmesinin ardından maaşlarına ne kadar zam yansıyacağı merak edilmeye başladı.
Yeni maaş zamları ile beraber, 3600 ek gösterge, 25 yıl görev yapan ve 3600 ek gösterge kapsamında yer alan meslek gruplarından emekli kişiler için en az 1.50 TL olarak maaşlara yansıyacak. Benzer şekilde emekli ikramiyeleri ve çalışan memur maaşlarında da 3600 ek gösterge zammı yansıtılacak.
3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsıyor?
3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelinmesinin ardından kimlerin bu haktan yararlanacağı merak edilmeye başladı. Özellikle çalışan memurun yanı sıra emekli olurken ve emekli aylıklarında ciddi oranda yansıyan 3600 ek gösterge zammı; polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini kapsıyor.