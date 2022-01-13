3600 ek gösterge çıktı mı? Kimleri kapsayacak? Emekli maaşı ne kadar artacak? İşte mesleklere göre şartları...
3600 ek gösterge heyecanla bekleniyor. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? Sözleşmelilerin kadro meselesi ve 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yerini aldı. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Kimin maaşı ne kadar etkilenecek? Emekli ikramiyesi nasıl etkilenecek? İkramiye farkı ne kadar olacak? 25 yıl hizmeti olan emeklinin aylığı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın ve emeklinin merak ettiği soruları A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.
13.01.2022 11:04
- Son Güncelleme: 13.01.2022 11:10
Bu çalışmada toplu sözleşme metnine gerdi. 2021 toplu sözleşmenin 51 ve 52. maddelerine bakılabilir. Bu resmi gazetede yayınlandı.
Sözleşmelilerin kadro meselesi ve 3600 ek gösterge Resmi Gazete'de yerini aldı.
Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yıl sonu değil haziran ayında çalışmanın Meclis'e sunulacağını belirtti.