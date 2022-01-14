Yalnızca 1 ay geçerli kredi teklifi: Az önce açıklama yapıldı! 1,29 faiz oranı! Şimdi al Nisan 2022’de öde 100.000 TL!

TEB'in yeni müşterilerine özel hoş geldin faizi üstünlükleri ile sağladığı kredisi yardımıyla yurttaşların yeni dönemde meydana çıkan çoğu nakit ihtiyacına finansman çözümleri sağlanması hedefleniyor. Hem de süratli müracaat yöntemlerinin de kullanılabileceği kredi ile CEPTETEB üzerinden ya da internet şubeleri ile hızlı bir şekilde yapılması oldukça mümkündür.

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