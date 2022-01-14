Yalnızca 1 ay geçerli kredi teklifi: Az önce açıklama yapıldı! 1,29 faiz oranı! Şimdi al Nisan 2022'de öde 100.000 TL!
Şimdi al Nisan 2022'de öde 100.000 TL müjdesi verildi. Türkiye'nin önde gelen bankalarından kişiler oldukça artan nakit para ihtiyaçları için çözümler sunulmaya devam ediyor. Düşük faiz oranları, 3 ay erteleme seçenekleri ve makul ödeme koşulları ile bankaların ihtiyaç kredileri, 2022 senesinde nakit sorunu çekenlerin yardımına koşuyor. Yüzde 1,29'dan başlayan avantajlı faiz oranları ile bütün nakit sıkıntılarına bankalardan cazip çözümler sunuluyor. Son dönemde market fiyatlarından başka pek çok alanda gelen zamlar ardından vatandaşların ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kullanımlarında da ciddi oranda artış yaşandığı görülüyor. İşte Akbank, QNB Finansbank ve TEB'in en avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyaları.
3 Ay Ertelemeli ve Hoş Geldin Faizli Kredi CEPTETEB
CEPTETEB İhtiyaç Kredisi avantajlı hoş geldin faiz oranları ile kişilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2022 senesinde nakit sorunu çeken kişilerin yardımına koşan TEB, %2,15'ten başlayan faiz oranlar, 3 aya kadar erteleme seçenekleri ve 100 bin TL'ye kadar kredi desteği ile ihtiyaç kredisi verecek. 36 aya kadar vadelerin de geçerli bulunduğu kredi kampanyasında, aylık 553 TL'den başlayan taksitlerle ödeme yapılabilecek.
TEB'in yeni müşterilerine özel hoş geldin faizi üstünlükleri ile sağladığı kredisi yardımıyla yurttaşların yeni dönemde meydana çıkan çoğu nakit ihtiyacına finansman çözümleri sağlanması hedefleniyor. Hem de süratli müracaat yöntemlerinin de kullanılabileceği kredi ile CEPTETEB üzerinden ya da internet şubeleri ile hızlı bir şekilde yapılması oldukça mümkündür.
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QNB Finansbank Tanışma Kredisi Veriyor
QNB Finansbank'ın Tanışma Kredisi ile bütün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kişilerin %1,99'dan başlayan faiz oranları ile nakit desteği alması sağlanacak. Banka müşterisi olmanıza bile lüzum kalmadan, QNB Finansbank üzerinden ilk defa ihtiyaç kredisi talep edecek vatandaşlar amacıyla düşük faiz fırsatları uygulanacak.
36 aya varan vadeler ve ihtiyaç kredisi kampanyalarına yer veren QNB Finansbank; 3 ay ödemesiz, Finans maaş Kredisi, Kamu Çalışına Özel Kredi, Kampanyalı İhtiyaç Kredisi ve Borç Transferi Kredisi gibi ayrıcalıklı çoğu finansman alternatifi yer almaktadır.
100 bin TL'ye kadar QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kapsamında finansman talep ederek, 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay, 50 bin TL ve üzeri tutarlar amacıyla 24 ay vade seçenekleriyle kredi geri ödemeleri yapılabilmektedir. Düzenli ve elastik ödeme seçeneklerine de QNB Finansbank ihtiyaç kredileri kapsamında yer verilmektedir.
Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyası
Akbank'tan ihtiyaç kredisini şimdi alan 3 ay sonra ödemeye başlıyor. Akbank'ın dijital kanalları üzerinden müracaat işlemlerini basitçe tamamlayan bütün vatandaşlar kredi fırsatından yararlanabilecek.
Bütün ihtiyaçları bağlamında kişilerin Akbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi kampanyasından yararlanması sağlanacak. Aylık 144 TL'den başlayan taksit seçenekleri, %2,44 faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri ile 100 bin TL'ye kadar Akbank'tan 90 gün ertelemeli kredi talep edilebilmektedir.