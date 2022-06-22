KESİNLEŞTİ! Emekli ve asgari ücrete %40 dokunuş! AK Parti'den SON DAKİKA TEFE TÜFE Temmuz zammı ve EYT müjdesi! Asgariye en az 5.940 TL, emekli maaşına 4.150 TL zam...

Asgari ücret, emekli Temmuz zammı ve EYT konusunda son dakika açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vaz geçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek." dedi, Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Asgari ücret kaç TL zamlanacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar!